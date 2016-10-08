Akyazı’dan canlı yayın
Başkan Muharrem Usta, bugün saat 16.00’da A Spor ekranlarına çıkacak
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bugün saat 16.00'da Akyazı Stadı'nın içerisinden ilk kez canlı yayına katılacak. Usta saat 16.00'da Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'a konuşacak. Muhabirimiz Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtlayacak olan Muharrem Usta'nın, stadın son durumu, devre arasında yapılacak transferler, sponsorluk grüşmeleri, kulübün mali durumu ile ilgili çok önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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