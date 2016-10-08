 Akyazı’dan canlı yayın – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Akyazı’dan canlı yayın

    Akyazı’dan canlı yayın

    Başkan Muharrem Usta, bugün saat 16.00’da A ekranlarına çıkacak

    Başkanı Muharrem Usta, bugün saat 16.00'da Akyazı Stadı'nın içerisinden ilk kez canlı yayına katılacak. Usta saat 16.00'da 'nin en çok izlenen kanalı A Spor'a konuşacak. Muhabirimiz Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtlayacak olan Muharrem Usta'nın, stadın son durumu, devre arasında yapılacak transferler, sponsorluk grüşmeleri, kulübün mali durumu ile ilgili çok önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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