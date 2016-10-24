 Kupa Cimbom’un – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Kupa Cimbom’un

    Kupa Cimbom’un
    Antalya'daki 2. Efsaneler Kupası'nda Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Orkun Usak, Mustafa Kocabey, Cihan Haspolatlı gibi eski tüfekler forma giydi. , Fabian Ernst, Deniz Barış, Savaş Koç gibi futbolcuların da forma giydiği mücadelede 'i 2-1 yenerek kupayı kazandı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:13
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