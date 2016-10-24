Kupa Cimbom’un
Antalya'daki 2. Efsaneler Kupası'nda Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Orkun Usak, Mustafa Kocabey, Cihan Haspolatlı gibi eski tüfekler forma giydi. Galatasaray, Fabian Ernst, Deniz Barış, Savaş Koç gibi futbolcuların da forma giydiği mücadelede Hannover'i 2-1 yenerek kupayı kazandı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
Kupa Cimbom’un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.