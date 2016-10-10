Mecburi değişim
İki oyuncunun, Gençlerbirliği maçında forma giymesinin zor olduğu ifade edilirken Riekerink, Hakan’ın yerine Semih’i, Sneijder’in yerine ise Poldi’yi sahaya sürecek.
Süper Lig'de 2. Haftadan itibaren kadro istikrarı sağlayan Galatasaray, Gençlerbirliği karşısına farklı bir ilk 11'le sahaya çıkacak. 2018 Dünya Kupası elemeleri için daha önce verilen arada Serdar Aziz ve Kolbeinn Sigthorsson'u kaybeden sarı-kırmızılı ekip bu kez de sırasıyla Hakan Balta, Wesley Sneijder ve Eren Derdiyok'u kaybetti. Hakan Balta sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılırken, Sneijder Hollanda, Eren Derdiyok ise İsviçre Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
3 HAFTAYI BULABİLİR
Arka adalesinde çekme bulunan Sneijder'de yapılan ilk kontrolde düşük seviyede de olsa bir ödeme rastlandı. Hollandalı oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalma olasılığının yüksek olduğu bildirildi. Hakan'da yine kas sakatlığı meydana geldiği; yırtık veya ödeme rastlanmadığı ama G.Birliği maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Kasığından sakatlanan Eren'in durumunun çok ciddi olmadığı Andorra maçına sadece tedbir amacıyla götürülmediği ve G.Birliği maçında oynamasına bir engel olmadığı bildirildi.
ALTERNATİFLERİ HAZIR
Her milli aradan sonra yaşanan puan kayıpları Riekerink'i tedirgin ederken üstüne bir de Sneijder ve Hakan Balta'nın sakatlıklarının eklenmesi endişeyi biraz daha artırdı. Sneijder ve Hakan Balta'dan gelen kötü haber sonrasında bu oyuncuların boşluklarını doldurmak için kolları sıvayan Riekerink, Balta'nın yerine Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında denediği Semih'i, Sneijder'in yerine ise Antalya maçının yıldızı Podolski'yi sahaya sürecek. Ayrıca Sabri'nin yerine de bu kez Cavanda'nın oynaması bekleniyor.
3 HAFTAYI BULABİLİR
Arka adalesinde çekme bulunan Sneijder'de yapılan ilk kontrolde düşük seviyede de olsa bir ödeme rastlandı. Hollandalı oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalma olasılığının yüksek olduğu bildirildi. Hakan'da yine kas sakatlığı meydana geldiği; yırtık veya ödeme rastlanmadığı ama G.Birliği maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Kasığından sakatlanan Eren'in durumunun çok ciddi olmadığı Andorra maçına sadece tedbir amacıyla götürülmediği ve G.Birliği maçında oynamasına bir engel olmadığı bildirildi.
ALTERNATİFLERİ HAZIR
Her milli aradan sonra yaşanan puan kayıpları Riekerink'i tedirgin ederken üstüne bir de Sneijder ve Hakan Balta'nın sakatlıklarının eklenmesi endişeyi biraz daha artırdı. Sneijder ve Hakan Balta'dan gelen kötü haber sonrasında bu oyuncuların boşluklarını doldurmak için kolları sıvayan Riekerink, Balta'nın yerine Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında denediği Semih'i, Sneijder'in yerine ise Antalya maçının yıldızı Podolski'yi sahaya sürecek. Ayrıca Sabri'nin yerine de bu kez Cavanda'nın oynaması bekleniyor.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Mecburi değişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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