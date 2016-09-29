Yıldızlara yolculuk
Başkan Özbek’in, Şampiyonlar Ligi finali için kadro kurma talimatı vermesinin ardından sarı-kırmızılı ekibin scout ekibi arayışlara başladı. Manchester City’den Fernandinho ve Navas, Arsenal’dan Koscielny ve Cazorla, Shakhtar’dan Taison ile Chelsea’den İvanovic listeye eklendi.
YAZ DÖNEMİNE HAZIRLIK
??Sözleşmesi sona erecek oyuncularla ocak ayından itibaren sözleşme imzalayarak gelecek yaz transfer döneminde rahat etmek isteyen Galatasaray yönetimine, scout ekibinin sunduğu isimler ise hiç de azımsanmayacak kalitede... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finali hedefleyen Cimbom'un listesinde Manchester City'den Fernandinho ve Jesus Navas, Arsenal'dan Laurent Koscielny ve Cazorla, Shakhtar Donetsk'ten Taison ile Chelsea'den İvanovic gibi taraftarın başını döndürecek isimler yer alıyor.
BRANİSLAV İVANOVİC
Lokomotiv Moskova'dan 12 milyon euro'ya Chelsea'ye giden Sırp sağ bek, 32 yaşında olmasına karşın transfer sezonunun aranılan isimleri arasında olacak. İstikrarlı yapısı ile bilinen İvanovic, 430 maça çıkarken 40 gol, 39 asist ile skora da katkı yapmayı ihmal etmedi.
LAURENT KOSCİELNY
Guingamp, Tours ve Lorient formaları giydikten sonra 12.5 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu. 22 milyon euro güncel değeri bulunan sözleşme sonuna gelen 31 yaşındaki Fransız stoper, 377 maça çıktı, 31 gol atıp, 4 de asist yaptı.
FERNANDİNHO LUİZ ROZA
6 Haziran 2013 tarihine, 30 Milyon euro karşılığında M. City'e transfer olan 'Fernandinho' lakaplı futbolcu, İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu yıl kontratı bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu ön liberoda forma giyiyor. Kariyeri boyunca 429 karşılaşmada forma giydi, 67 gol atıp, 66 da asist yaptı.
JESUS NAVAS
Sevilla'dan 2005 yılının haziran ayında 20 milyon euro'ya Manchester City'e geçti. Sözleşmesinin artık sonuna gelen İspanyol sağ kanadın transfermarket değeri halen 20 milyon euro civarında. 30 yaşındaki futbolcu, 544 maçta forma giyerken, 39 gol attı, 119 da gol pası verdi.
SANTİ CAZORLA
Villarreal'den Malaga'ya 23 ve ardından 19 milyon euro'ya Arsenal'e transfer olan 31 yaşındaki ispanyol oyuncu, orta sahada forma giyiyor. Sezon sonunda bonservisini eline alacak olan Cazorla, kariyeri boyunca 495 maçta forma giydi, 77 gol attı, 87 de asisti bulunuyor.
BARCELLOS FREDA
Metalist'ten 15 milyon euro'ya Shakhtar Donetsk'e transfer olan 28 yaşındaki Brezilyalı sezon sonunda boşa çıkacak isimler arasında. Bugüne kadar 3 farklı takımda oynayan Taison, 311 maçta oynadı, 50 gol attı, 70 de gol pası verdi.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:16
- Beşiktaş bir puanla yetindi
Toplam 3
Yorum
1903 Bu maç çok farlı sonuçla BEŞİKTAŞ kazanırdı,futbolcuların rahat tavırları,Quresmanın her zamanki gibi bencilliği,her zamanki gibi hep ben gol atacam inadı ve abubakar gibi yeteneksiz bir forvet bu maçın bu sonuca gelmesini sağladı yazık oldu.
- ''Yarın Fenerlileri zor anlar bekliyor''
Toplam 2
Yorum
Servo İşte biz taraftar devam edelim yabancı Futbolcuları kral yapmaya bir İsmail KARTAL'ın açıklamalarına bak birde buna adam diyorki Fenerlileri zor anlar bekliyor sen yat kalk 3 temmuza Dua et yoksa o süreç olmasa Fenerbahçe seni alırmıydı.Bu takım Anelka Alex Carlos Gördü Neyse biz elimizdeki değerleri patlatmayın devam edelim sırf Avrupalı diye böyle yorumlar yapan Futbolculara.Adama sorarlar 4 yıl burda oynadın kaç sene tek başına şampiyon yaptın diye ama yabancı futbolcuya işte böyle unutur 4 yılı
- Ortalık karışacak
Toplam 28
Yorum
fehmitefrul şampiyonlarliginde 8.e .0yenilentektakım beşiktaştır araştırın vede görün
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