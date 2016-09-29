 Yıldızlara yolculuk – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Yıldızlara yolculuk

    Yıldızlara yolculuk

    Başkan Özbek’in, Şampiyonlar Ligi finali için kadro kurma talimatı vermesinin ardından sarı-kırmızılı ekibin scout ekibi arayışlara başladı. Manchester City’den Fernandinho ve Navas, ’dan Koscielny ve Cazorla, Shakhtar’dan Taison ile ’den İvanovic listeye eklendi.

    Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve Şampiyonlar Ligi biletini mutlaka cebine koymak isteyen Galatasaray, gelecek sezon bir sene ayrı kaldığı Avrupa'da fırtına gibi esmeyi planlıyor. Yönetime dışarıdan atanan Levent Nazifoğlu, "Başkan şimdi bana kızacak ama kendisiyle konuştum; bana 22 Ekim'deki kongreden sonra 'Şampiyonlar Ligi finaline göre hazırlıklarımızı yapalım" dedi" açıklamasını yaparken sarı-kırmızılı takımın, futbolcu araştırma ekibinin çalışmalara başladığı öğrenildi.

    YAZ DÖNEMİNE HAZIRLIK
    ??Sözleşmesi sona erecek oyuncularla ocak ayından itibaren sözleşme imzalayarak gelecek yaz transfer döneminde rahat etmek isteyen yönetimine, scout ekibinin sunduğu isimler ise hiç de azımsanmayacak kalitede... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finali hedefleyen Cimbom'un listesinde Manchester City'den Fernandinho ve Jesus Navas, 'dan Laurent Koscielny ve Cazorla, Shakhtar Donetsk'ten Taison ile 'den İvanovic gibi taraftarın başını döndürecek isimler yer alıyor.

    BRANİSLAV İVANOVİC
    Lokomotiv Moskova'dan 12 milyon euro'ya Chelsea'ye giden Sırp sağ bek, 32 yaşında olmasına karşın transfer sezonunun aranılan isimleri arasında olacak. İstikrarlı yapısı ile bilinen İvanovic, 430 maça çıkarken 40 gol, 39 asist ile skora da katkı yapmayı ihmal etmedi.

    LAURENT KOSCİELNY
    Guingamp, Tours ve formaları giydikten sonra 12.5 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu. 22 milyon euro güncel değeri bulunan sözleşme sonuna gelen 31 yaşındaki Fransız stoper, 377 maça çıktı, 31 gol atıp, 4 de asist yaptı.

    FERNANDİNHO LUİZ ROZA
    6 Haziran 2013 tarihine, 30 Milyon euro karşılığında M. City'e transfer olan 'Fernandinho' lakaplı futbolcu, İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu yıl kontratı bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu ön liberoda forma giyiyor. Kariyeri boyunca 429 karşılaşmada forma giydi, 67 gol atıp, 66 da asist yaptı.

    JESUS NAVAS
    Sevilla'dan 2005 yılının haziran ayında 20 milyon euro'ya Manchester City'e geçti. Sözleşmesinin artık sonuna gelen İspanyol sağ kanadın transfermarket değeri halen 20 milyon euro civarında. 30 yaşındaki futbolcu, 544 maçta forma giyerken, 39 gol attı, 119 da gol pası verdi.

    SANTİ CAZORLA
    Villarreal'den Malaga'ya 23 ve ardından 19 milyon euro'ya Arsenal'e transfer olan 31 yaşındaki ispanyol oyuncu, orta sahada forma giyiyor. Sezon sonunda bonservisini eline alacak olan Cazorla, kariyeri boyunca 495 maçta forma giydi, 77 gol attı, 87 de asisti bulunuyor.

    BARCELLOS FREDA
    Metalist'ten 15 milyon euro'ya Shakhtar Donetsk'e transfer olan 28 yaşındaki Brezilyalı sezon sonunda boşa çıkacak isimler arasında. Bugüne kadar 3 farklı takımda oynayan Taison, 311 maçta oynadı, 50 gol attı, 70 de gol pası verdi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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