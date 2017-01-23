Kadıköy'de penaltı itirazı
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının 55. dakikasında penaltı itirazı yaşandı.
Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında top Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Çaicara'nın önce dizine, ardından koluna çarpıp tehlike bölgesinin dışına çıktı. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeliler penaltı itirazı yaparken hakem Bülent Yıldırım oyunu devam ettirdi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
Kadıköy'de penaltı itirazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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