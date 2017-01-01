Rakamlar seni söyler
Son 13 haftada 30 puan toplayıp bu zaman diliminin lideri olan F.Bahçe; savunması, atakları ve şutları gole çevirme oranı ile ikinci yarının en iddialı takımı durumunda.
EN KÖTÜSÜ TRA BZONSPOR
Peki Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe'nin en iyi yaptığı şey ne? Cevap: Ataklardan verim almak... 179 şut ile ligin en çok şut çeken 13. takımı olan Fenerbahçe, aza ama öz atak yapıyor. Yani Kanarya istatistiklere göre bir golü ortalama 5.26 şutta bir atıyor. Bu gol yapma oranı Galatasaray'da 8.17, Beşiktaş'ta 8.18 olarak gerçekleşti. Dört büyükler arasında en kötü istatistik ise Trabzonspor'un oldu: 19.17.
GERİDEN GELEMİYOR
Şut sayısı azalan Fenerbahçe'de pas yapma oranı da önceki senelere göre oldukça düştü. Daha az pasla rakip kalelere gitmeye çalışan Advocaat'ın öğrencileri, geriye düştüğü maçlarda ise oldukça başarısız. Fenerbahçe, bu sezon ilk golü yediği 9 karşılaşmanın sadece 1 tanesini geri çevirebildi.
PENALTI VE ALTIPAS
Fenerbahçe'nin yüksek gol yapma yüzdesinin en büyük nedeni ise çekilen şutların yeri. Sarı-lacivertli takım, şutlarını genellikle penaltı noktası ya da altı pas civarından çekiyor. Bu durum da çekilen şutların oranını yükseltiyor. F.Bahçe ligde sadece Bursa ve Beşiktaş maçlarında gol bulamadı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:53
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 30
Yorum
ALİ BEŞİKTAŞ I YÖNETENLER HER GÜN KONUŞUYOR CEZA YOK DİĞER TAKIMLARI YÖNETENLER KONUŞTUĞU ZAMAN HEMEN CEZA TFF CEZA VERMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPIYOR MU GÖREN SÖYLESİN
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 35
Yorum
Royals FC Bizim scouting ekibi bu kadar iste. Anca mac yaptigimiz takimlarin oyuncularini inceleyebiliyorlar. Saffet'le Mujdat'la bu kadar. Maximiliano Romero, Kylian Mbappe, Gedson Fernandes mutlaka izlenmeli.
- Bruma’ya 20 milyon euro!
Toplam 13
Yorum
Misafir Mayısı bekleyin 50 milyona verim
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