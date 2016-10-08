 Stoch: Hâlâ en büyük adayız – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    : Hâlâ en büyük adayız

    Stoch: Hâlâ en büyük adayız

    Sarı-lacivertli ekipte Dick Advocaat'ın ikinci yarılarda da olsa şans vermeyi sürdürdüğü Miroslav , "Çok kısa süreler oynuyorum, buna rağmen elimden geleni yapıyorum" dedi.

    Çalışmalarını aksatmadığını, takımı için özveriyle çalıştığını belirten Slovak oyuncu, "Buraya ait olma duygusu bile güzel, bunu doyasıya yaşıyorum. Yakında daha çok gurur duyulan bir takım olacağız. Lig uzun, şampiyonluğun hala en büyük adayıyız" şeklinde konuştu.

    FENER'DE 2 GÜN İZİN
    , maçının hazırlıklarına, dün sabah yaptığı tek antrenmanla devam etti. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmasının ardından, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Bugünü ve yarını izinli geçirecek olan sarılacivertliler, hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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