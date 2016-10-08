Stoch: Hâlâ en büyük adayız
Sarı-lacivertli ekipte Dick Advocaat'ın ikinci yarılarda da olsa şans vermeyi sürdürdüğü Miroslav Stoch, "Çok kısa süreler oynuyorum, buna rağmen elimden geleni yapıyorum" dedi.
Çalışmalarını aksatmadığını, takımı için özveriyle çalıştığını belirten Slovak oyuncu, "Buraya ait olma duygusu bile güzel, bunu doyasıya yaşıyorum. Yakında daha çok gurur duyulan bir takım olacağız. Lig uzun, şampiyonluğun hala en büyük adayıyız" şeklinde konuştu.
FENER'DE 2 GÜN İZİN
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına, dün sabah yaptığı tek antrenmanla devam etti. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmasının ardından, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Bugünü ve yarını izinli geçirecek olan sarılacivertliler, hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.
FENER'DE 2 GÜN İZİN
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına, dün sabah yaptığı tek antrenmanla devam etti. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmasının ardından, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Bugünü ve yarını izinli geçirecek olan sarılacivertliler, hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Stoch: Hâlâ en büyük adayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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