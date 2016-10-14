Hakkını vermeli
Camia, yıllık 3.3 milyon euro kazanan Kamerunlu forvetten artık gol ya da goller bekliyor
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sıkıntısı baş gösterdi... Porto'dan 2.5 milyon euro kiralama bedeli ve yılda 3.3 milyon euro garanti para karşılığında transfer olan Kamerunlu oyuncunun gösterdiği performans hayal kırıklığı yaratıyor. Henüz gol atamayan Aboubakar'ın takımın en fazla kazanan oyuncuları Oğuzhan ve Quaresma'nın yaklaşık iki katı kazanması da bir başka sıkıntı kaynağı.
Mario Gomez'in aldığı 3.5 milyon euro geçen sezon attığı goller yüzünden hiç sorun olmamıştı. Fakat Şenol Güneş'in kafasında yedek kulübesindeki forver olan Aboubakar'a ödenen 3.3 milyon euro diğer futbolcular arasında dedikodulara neden oldu. Her fırsatta Başkan Fikret Orman ile Ahmet Nur Çebi'nin Aboubakar'ı koruyan açıklamalar yapması futbolcular arasında, kendileri bu parayı kazansa ve haftalarca gol atamasalar ne olurdu şeklinde soruların sorulmasına neden oluyor.
ABOUBAKAR'DA ISRARCI
Teknik direktör Şenol Güneş, sezon başından bu yana henüz gol atma başarısını gösteremeyen Aboubakar'ı yarın da ilk 11'de düşünüyor. Cenk Tosun'un bu sezon 9 resmi maçta 5 gol, 2 asistlik etkili bir performans sergilemesine rağmen, Kamerunlu forvetin Kayseri'ye karşı başlama düdüğüyle birlikte sahada olacağı ifade edildi. Şenol Güneş, 19 Ekim'deki Napoli maçını düşünerek tam iyileşmeyen Oğuzhan'ı da riske etmeyecek.
Mario Gomez'in aldığı 3.5 milyon euro geçen sezon attığı goller yüzünden hiç sorun olmamıştı. Fakat Şenol Güneş'in kafasında yedek kulübesindeki forver olan Aboubakar'a ödenen 3.3 milyon euro diğer futbolcular arasında dedikodulara neden oldu. Her fırsatta Başkan Fikret Orman ile Ahmet Nur Çebi'nin Aboubakar'ı koruyan açıklamalar yapması futbolcular arasında, kendileri bu parayı kazansa ve haftalarca gol atamasalar ne olurdu şeklinde soruların sorulmasına neden oluyor.
ABOUBAKAR'DA ISRARCI
Teknik direktör Şenol Güneş, sezon başından bu yana henüz gol atma başarısını gösteremeyen Aboubakar'ı yarın da ilk 11'de düşünüyor. Cenk Tosun'un bu sezon 9 resmi maçta 5 gol, 2 asistlik etkili bir performans sergilemesine rağmen, Kamerunlu forvetin Kayseri'ye karşı başlama düdüğüyle birlikte sahada olacağı ifade edildi. Şenol Güneş, 19 Ekim'deki Napoli maçını düşünerek tam iyileşmeyen Oğuzhan'ı da riske etmeyecek.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Hakkını vermeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.