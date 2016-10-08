Siyah-beyazlılar 9 eksikle çalıştı
Kara Kartal ligin 7. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürerken, çalışmaya sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup ile salonda çalışan Gökhan İnler, Tolga Zengin ve milli oyuncular Olcay, Cenk, Caner, Quaresma, Aras ve Aboubakar katılmadı. Bu arada Gökhan Gönül takımla çalışmalara başladı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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