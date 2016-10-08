 Siyah-beyazlılar 9 eksikle çalıştı – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Siyah-beyazlılar 9 eksikle çalıştı

    Siyah-beyazlılar 9 eksikle çalıştı

    Kara Kartal ligin 7. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürerken, çalışmaya sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup ile salonda çalışan Gökhan İnler, Tolga Zengin ve milli oyuncular Olcay, Cenk, Caner, Quaresma, Aras ve Aboubakar katılmadı. Bu arada Gökhan Gönül takımla çalışmalara başladı.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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