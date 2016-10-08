Siyah-beyazlılar 9 eksikle çalıştı

Kara Kartal ligin 7. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürerken, çalışmaya sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup ile salonda çalışan Gökhan İnler, Tolga Zengin ve milli oyuncular Olcay, Cenk, Caner, Quaresma, Aras ve Aboubakar katılmadı. Bu arada Gökhan Gönül takımla çalışmalara başladı.