Rotasyon, istikrarı geçti

Bu sezon topladığı 14 puanla puan cetvelinde ikinci sırada yer alan Beşiktaş'ta ortaya çıkan istatistikler dikkat çekiyor.

Geçen sezon ligde daha istikrarlı bir kadroyla yoluna devam eden siyahbeyazlılar, bu sezon ise rotasyonla ilerliyor. Geçtiğimiz sezon 6 hafta sonunda toplamda 16 farklı isim kullanan Şenol Güneş, bu sezon ise 22 futbolcuya şans verdi. Geniş kadronun rahatlığını yaşayan Güneş, bunun karşılığını da toplanan puanlarla aldı.



25 KİŞİYİ DE HAZIR İSTERİM

Teknik direktör Şenol Güneş'in pazar günü saat 16.00'da Vodafone Arena'da Başakşehir ile oynanacak hazırlık maçında fazla forma şansı bulamayan oyuncuların son durumlarını görmek istediği öğrenildi. Olası sakatlık ve kart cezası durumlarında 25 kişilik kadronun tamamının hazır olması gerektiğini her fırsatta dile getiren tecrübeli teknik adam oyuncularını hazır tutmaya çalışıyor.