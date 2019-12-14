Zeki Uzundurukan: Selçuk İnan Galatasaray'a ihanet etmiştir
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan karşılaşmanın 66. dakikasında sakatlanan Lemina'nın yerine giren Selçuk İnan'ı sert dille eleştirdi.
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan karşılaşmanın 66. dakikasında sakatlanan Lemina'nın yerine giren Selçuk İnan'ı sert dille eleştirdi. Uzundurukan, "Selçuk İnan Galatasaray'a ihanet etmiştir" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Rıdvan Dilmen'den flaş Muslera yorumu! "Eğer rakip iyiyse..."
- Fatih Terim'den son dakika değişikliği! İşte Galatasaray'ın Paris Saint Germain 11'i
- Galatasaray'da kadro dışı kararı sonrası isyan başladı! Belhanda...
- Fatih Terim'e flaş çağrı: O helikopteri çağır bin ve git lütfen!
- Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mariano'dan transfer sözleri!
- Galatasaray'ın peşinde olduğu Shaqiri'den transfer açıklaması!
- Terim'den bir flaş karar daha! Nzonzi'den sonra o isim de yolcu...
- Fatih Terim'den flaş karar! Falcao yerine o oynayacak... İşte Paris Saint Germain maçı 11'i
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.