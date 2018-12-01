Zeki Uzundurukan: "Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak devre arasında ayrılacak"
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Zeki Uzundurukan: "Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak devre arasında ayrılacak"

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Takım Oyunu programında Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın devre arasında Trabzonspor'dan ayrılacağını açıkladı.

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01 Aralık 2018, Cumartesi
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