Zeki Uzundurukan: "Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak devre arasında ayrılacak"
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Takım Oyunu programında Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın devre arasında Trabzonspor'dan ayrılacağını açıkladı.
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