MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında meydana gelen VAR arızası hakkında açıklamalarda bulundu.

Namoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Arıza teknik arıza, UPS'te meydana gelen bir arıza. Dolayısıyla VAR'da olan arkadaşlara güçle, beraber ses de gelmedi. Oradaki arkadaşların sahayla bağlantısı koptu, 5 dakika 40 saniye gibi bir süreydi."

"Buradaki talihsizlik o 5 dakika içinde VAR'a başvurulacak bir pozisyon olmasıydı. Ofsaytı VAR odasında olan arkadaşların 3 boyutlu sistemde değerlendirmesi gerekiyordu."

"Bu Almanya'da geçen sezon 4 kez olmuş, İtalya'da bu sezon 3 kez meydana gelmiş. Almanya'da merkezden bizim gibi yapılıyor. İspanya'da 1 kez, Fransa'da 2 kez olmuş. Bu teknik aksamalar her yerde olabiliyor."

"Bu sene İtalya ve Almanya'da geçen yıla oranla daha iyi gittiğini söylüyorlar. Almanya geçen sene çok problem yaşadığı için VAR'dan vazgeçmeyi bile düşündü ancak sistemi oturttular, devam ettiler."

"Burada IFAB protokolü dışına çıkılmıyor. VAR'daki teknik arızalar maçın tekrar edilmesini gerektirmez diye ifade ediliyor IFAB'da."

"Arkadaşların hiçbir zaman VAR'ı izlemeye gitmem gibi bir durumu olmadı. İzlediğinde karar değiştirmeme gibi durumu olmadı. Bu şekilde eleştirilen arkadaşlar bu hafta hem VAR'dan izlediler hem de karar değiştirdiler."

"İtalya'da farklı, orada stadın içindeki odalardan yapılıyor. Orada hakemlerle birlikte VAR izleme ekipleri gidiyor stada."

"VAR odasındaki hakem maçı yönetmiyor. Yardımcı oluyor. Sahada yüzde yüz hatalı bir karar varsa onu izleme şansı veriyor."