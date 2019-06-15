Yunus Akgün: Galatasaray'da kalmak istiyorum | Video
Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, kariyerine sarı kırmızılı takımda devam etmek istediğini söyledi. Yunus yeni sezonda öncelikli hedeflerinin şampiyonlar ligi olduğunu belirtti.
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