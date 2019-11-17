Yeni ikili Adem-Babel
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Andone ve Falcao'nun yokluğunda ileri ikilide Adem ve Babel'e şans vermeyi planlıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi kadrosunu şekillendiriyor.
Şüphesiz Terim'i en çok zorlayacak bölge forvet olacak.
Bir süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'ya Florin Andone'nin de eklenmesiyle sarı kırmızılı ekibin kadrosunda forvet alternatifi kalmadı.
Fatih Terim, sakatlığı bulunan Andone ve Falcao'nun yokluğunda 3-5-2 sismetimini bozmak istemiyor.
Tecrübeli teknik adam Medipol Başakşehir karşısında ileri ikilide Adem Büyük ile Ryan Babel'e şans vermeyi planlıyor.
Terim nihai kadroyu belirlemek için milli takıma giden isimlerin sağlıklı şekilde dönmesini bekliyor.
Galatasaray'da tedavisi süren Andone ve Falcao'nun sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.
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