Yanlışlıkla attığı golü dünya konuşuyor!

Malezya'da atılan bir gol, izleyenleri adeta büyüledi.

Pahang'ın Perak'ı 3-1 mağlup ettiği kupa maçında orta sahanın 1 metre kadar gerisinden serbest vuruş kullanıldı.

Topun başına geçen Harold Goulon, ceza sahasına doğru doldurmak isterken yanlışlıkla muazzam bir gole imza attı.

Goulon'un duraklama dakikalarında attığı bu golle, rakibini 3-1 yenen Pahang, adını finale yazdırma yolunda büyük bir avantajı da eline geçirdi.