Yanlışlıkla attığı golü dünya konuşuyor!
Futbolseverler Malezya Federasyon Kupası yarı finalinde sıra dışı bir gole tanıklık etti. Pahang forması giyen Harold Goulon, Federasyon Kupası yarı final ilk maçında orta sahanın gerisinden muhteşem bir gole imza attı.
Malezya'da atılan bir gol, izleyenleri adeta büyüledi.
Pahang'ın Perak'ı 3-1 mağlup ettiği kupa maçında orta sahanın 1 metre kadar gerisinden serbest vuruş kullanıldı.
Topun başına geçen Harold Goulon, ceza sahasına doğru doldurmak isterken yanlışlıkla muazzam bir gole imza attı.
Goulon'un duraklama dakikalarında attığı bu golle, rakibini 3-1 yenen Pahang, adını finale yazdırma yolunda büyük bir avantajı da eline geçirdi.
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