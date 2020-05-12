Volkan Demir açıkladı! "Fenerbahçe Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak"
Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve A Spor yorumcusu Volkan Demir'den önemli açıklamalar... Demir, A Spor'a yaptığı konuşmada Fenerbahçe'nin uzun süredir Nenad Bjelica ile temas kurmadığını ve sebebinin, Erol Bulut olduğunu dile getirdi. Öte yandan Demir, "Sezon tamamlanırsa ya da iptal olursa Fenerbahçe, Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak gibi duruyor." dedi.
Demir'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile 29 Nisan Çarşamba gününden beri temas kurmadı. Bu rotanın Türk teknik adamlara döndüğüne yönelik bir mesaj veriyor. Erol Bulut şu anda yine liste başında. Sezon tamamlanırsa ya da iptal olursa Fenerbahçe, Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak gibi duruyor."
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