Volkan Demir açıkladı! "Fenerbahçe Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak"

Demir'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile 29 Nisan Çarşamba gününden beri temas kurmadı. Bu rotanın Türk teknik adamlara döndüğüne yönelik bir mesaj veriyor. Erol Bulut şu anda yine liste başında. Sezon tamamlanırsa ya da iptal olursa Fenerbahçe, Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak gibi duruyor."