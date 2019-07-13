Volkan Ballı'dan Boluspor maçı sonrası yorum
Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Fenerbahçe'nin Boluspor ile yaptığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçı sonrası A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Ballı, sarı lacivertli ekibin gündemine dair konuştu. Takımdan ayrılacağı iddiaları gündemde olan Eljif Elmas'ın sarı lacivertli ekibin Boluspor maçı kadrosuna neden alınmadığı sorusuna Ballı "Eljif Elmas buradaydı. Sadece Isla, Dirar ve İstanbul'da olan Garry Rodrigues yoktu. Eljif daha yeni geldi. Miha Zajc ve Emre Belözoğlu da hazır değil. Erusun Hoca Max Kruse'yi de bugün kullanmadı. Hazırlık sürecini atlattıklarında onlar da kadroya alınacak" ifadelerini kullandı.
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