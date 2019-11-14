Vida Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Domagoj Vida için İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich ve West Ham'ın yanı sıra Newcastle ve Brighton'ın da teklif yapacağı öne sürüldü.
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