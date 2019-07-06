Ümit Karan'dan A Spor'a özel açıklamalar
Makedon ekibi Shkupi'nin teknik direktörlüğünü yapan eski futbolcu Ümit Karan, takımının kamp yaptığı Bolu'da A Spor'a özel röportaj verdi. Shkupi'nin Avrupa Ligi eleme maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Karan, yabancı takımların Bolu'yu tercih etme sebebinin saha ve hava şartları ve ekonomik uygunluk olduğunu belirtti.
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