Türkiye 3. torbada
A Milli Futbol Takımı'nın euro 2020 grubundaki rakipleri ve maçlarını oynayacağı ülkeler 30 Kasım'da Bükreş'te çekilecek kura ile belli olacak. Türkiye kura çekimine 3. torbadan girecek.
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