Tuncay Şanlı'nın Moses şaşkınlığı!
FB TV'de Moses ile ilgili yorumda bulunan Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı, " Ben Moses'in bu kadar mücadele edeceğini beklemiyordum" ifadelerini kullandı.
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