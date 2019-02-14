Tuncay Şanlı'nın Moses şaşkınlığı!
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Tuncay Şanlı'nın Moses şaşkınlığı!

FB TV'de Moses ile ilgili yorumda bulunan Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı, " Ben Moses'in bu kadar mücadele edeceğini beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

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14 Şubat 2019, Perşembe
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