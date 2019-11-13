Tudor Süper Lig'e mi dönüyor?

Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görevi bırakmasının ardından kırmızılı-beyazlı ekipte teknik direktör arayışları başladı. Antalyaspor yönetimi dün Tamer Tuna'yla görüşürken, bugün de gündeme bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor geldi. İşte ayrıntılar...