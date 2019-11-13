Tudor Süper Lig'e mi dönüyor?
Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ardından kimin takımın başına geçeceği merak konusu. Dün Tamer Tuna'yla görüşen kırmızı-beyazlılar, Hırvat teknik direktör Igor Tudor'la da temasa geçti. Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görevi bırakmasının ardından kırmızılı-beyazlı ekipte teknik direktör arayışları başladı. Antalyaspor yönetimi dün Tamer Tuna'yla görüşürken, bugün de gündeme bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor geldi. İşte ayrıntılar...
Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görevi bırakmasının ardından kırmızılı-beyazlı ekipte teknik direktör arayışları başladı. Antalyaspor yönetimi dün Tamer Tuna'yla görüşürken, bugün de gündeme bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor geldi. İşte ayrıntılar...
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