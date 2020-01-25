Trabzonspor'un Soumaoro ısrarı sürüyor
Trabzonspor yönetimi, Lille'in stoperi Soumaoro için girişimlerini sürdürüyor. Fransız oyuncunun transferi konusunda gelecek hafta somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Trabzonspor'da gözler stoper transferine çevrildi...
Devre arasında Ndiaye ve Bilal'i kadrosuna katan bordo mavililer, savunmaya da takviye yapmak istiyor.
Karadeniz ekibinin öncelikli hedefinin Lille'in kaptanı adama Soumaoro olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamayan fransız oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi.
27 yaşındaki stoperin bordo mavili takıma gelmeye sıcak baktığı aktarılırken, transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Bu sezon 10 karşılaşmada forma giyen Soumaoro, altyapısından yetiştiği Lille'den başka bir kulüpte oynamadı.
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