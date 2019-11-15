Trabzonspor'un penaltı şanssızlığı

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ve 2-1 kazanılan rövanş maçında Nwakaeme penaltıyı gole çeviremezken, AEK karşılaşmasında da sosa, beyaz noktadaki atıştan yararlanamamıştı. Sörloth, Gençlerbirliği maçında şanssızlığı kırsa da Sivasspor mücadelesinde penaltıyı golle sonuçlandıramadı. Sturridge, Medipol Başakşehir mücadelesinde penaltı vuruşunu golle sonuçlandırırken, bordo-mavililer son olarak Alanyaspor mücadelesinde Hosseini'nin kullandığı iki penaltının birinden yararlanamadı.

Geçen sezondan bu yana 17 penaltı kullanan Trabzonspor, bu atışların 8'ini değerlendiremedi.

Trabzonspor'da penaltıları artık Daniel Sturridge kullanacak. İngiliz forvet, forma giydiği maçlarda hakem penaltı noktasını göstermesi halinde beyaz noktanın başına geçecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın bazı futbolculara her antrenmanda özel penaltı atışı çalıştırdığı belirtiliyor. Birçok futbolcuyu deneyen Karaman, son olarak bu konuda Sturridge'nin topun başına geçmesine karar verdi.