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Trabzonspor'un penaltı şanssızlığı

Trabzonspor'un penaltı vuruşlarındaki kötü istatistiği bu sezon da devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kullanılan 10 penaltının 4'ünü kaçıran bordo mavililer bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde kazanılan 7 penaltının 4'ünü filelerle buluşturamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ve 2-1 kazanılan rövanş maçında Nwakaeme penaltıyı gole çeviremezken, AEK karşılaşmasında da sosa, beyaz noktadaki atıştan yararlanamamıştı. Sörloth, Gençlerbirliği maçında şanssızlığı kırsa da Sivasspor mücadelesinde penaltıyı golle sonuçlandıramadı. Sturridge, Medipol Başakşehir mücadelesinde penaltı vuruşunu golle sonuçlandırırken, bordo-mavililer son olarak Alanyaspor mücadelesinde Hosseini'nin kullandığı iki penaltının birinden yararlanamadı.

Geçen sezondan bu yana 17 penaltı kullanan Trabzonspor, bu atışların 8'ini değerlendiremedi.

Trabzonspor'da penaltıları artık Daniel Sturridge kullanacak. İngiliz forvet, forma giydiği maçlarda hakem penaltı noktasını göstermesi halinde beyaz noktanın başına geçecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın bazı futbolculara her antrenmanda özel penaltı atışı çalıştırdığı belirtiliyor. Birçok futbolcuyu deneyen Karaman, son olarak bu konuda Sturridge'nin topun başına geçmesine karar verdi.

Trabzonspor'a Brezilyalı stoper

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15 Kasım 2019 , Cuma
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