Trabzonspor'a Brezilyalı stoper
Trabzonspor yönetimi, devre arasında savunmayı tecrübeli bir isimle güçlendirmek için kolları sıvadı. Alternatifli bir liste üzerinde duran bordo mavili yönetime son olarak Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı stoper Carlos Gil önerildi.
Sezon başında Hosseini ve Hüseyin'in yanına Campi ve Fernandes'i alan ancak savunmadaki sıkıntıyı çözemeyen bordo-mavililer, Gil ismine olumlu bakıyor. İlk etapta menajerler vasıtasıyla yapılacak görüşmelerde Trabzonspor'un istediği şartlar oluşursa brezilyalı stoperle de masaya oturulacak.
Carlos Gil'in kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2019'da sona eriyor.
32 yaşındaki brezilyalı futbolcu, bu sezon Corinthians formasıyla 23 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı ve 1 de gol attı.
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