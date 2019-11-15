Trabzonspor'a Brezilyalı stoper

Sezon başında Hosseini ve Hüseyin'in yanına Campi ve Fernandes'i alan ancak savunmadaki sıkıntıyı çözemeyen bordo-mavililer, Gil ismine olumlu bakıyor. İlk etapta menajerler vasıtasıyla yapılacak görüşmelerde Trabzonspor'un istediği şartlar oluşursa brezilyalı stoperle de masaya oturulacak.

Carlos Gil'in kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2019'da sona eriyor.

32 yaşındaki brezilyalı futbolcu, bu sezon Corinthians formasıyla 23 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı ve 1 de gol attı.