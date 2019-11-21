Trabzonspor'un gözü zirvede
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazanarak zirve yarışındaki iddialarını bir kez daha ortaya koymanın hesaplarını yapıyor.
Milli aranın ardından Trabzonspor'da gözler Ankaragücü maçına çevirildi...
Başkentten 3 puanla dönmenin hesaplarını yapan teknik direktör Ünal Karaman futbolcularını Ankaragücü maçına motive ediyor.
Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan karaman, sakat ve cezalı futbolcuların yokluğunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarına vurgu yaptı.
Ünal Karaman, Ankaragücü maçının ardından Galatasaray mücadelesini de kazanmaları durumunda süper lig'de avantajlı bir konuma geleceklerini ifade etti.
Trabzonspor Teknik patronu Karaman, "Bu sezon ligde en önemli maçlarımıza çıkacağız. 2 maçtan 6 puan çıkarabilirsek zirvedeki iddiamızı daha da perçinleriz. sizlere güveniyorum" diye konuştu.
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