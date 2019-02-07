Trabzonspor'un direk kabusu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon birçok kez direklere takıldığı gibi bu maçta da bir topu direğe takıldı. Şanssızlık yaşayan son isim Yusuf Yazıcı oldu.
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