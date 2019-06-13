Trabzonspor'nun sıradaki hedefi Fıratcan
Transfer harekatına Yusuf Sarı ile başlayan Trabzonspor'un sıradaki hedefi Fıratcan üzüm... Bordo mavililerin, genç futbolcunun transferini kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor.
Trabzonspor, kadrosuna genç isimleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor... Transfer harekatına Marsilya'dan Yusuf Sarı'yı alarak başlayan bordo mavililerin bir sonraki hedefi Fıratcan Üzüm...
Yönetim, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla başarılı maçlar çıkaran 20 yaşındaki oyuncuyla bir süredir temasta. Scout ekibinin olumlu rapor hazırladığı Fıratcan'ı Teknik Direktör Ünal Karaman'ın da kadroda görmek istediği öğrenildi.
Eskişehirspor ile sözleşmesi sona Eren genç futbolcunun kısa süre içerisinde bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Geçen sezon 21 maçta forma giyen Fıratcan üzüm'ün Eskişehirspor formasıyla 1 golü bulunuyor..
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