Trabzonspor'dan Didier Ndong hamlesi

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım kurmayı hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Orta saha için alternatifleri artırmak isteyen bordo mavililer Guıngamp'ta forma giyen Didier Ndong'u yeniden gündemine aldı. Yönetimin, 24 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu için kulübü Guingamp'a kiralama teklifi sunduğu ifade edildi.

Ndong'un kariyerinde yaşadığı düşüş nedeniyle yeni bir sayfa açmak istediği ve bu sebeple Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

2016 yılında Lorıent'ten 20 milyon euro bonservis bedeliyle Sunderland'e transfer olan Didier Ndong, uyum sorunu yaşayınca İngiliz ekibinden ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Guingamp'a gelen Gabonlu futbolcu, Fransız ekibinde de aradığı ortamı bulamadı.

Ligue 1'de 11 maçta sahaya çıkan ve 749 dakika süre alan Ndong, skora katkı yapamadı.