Trabzonspor'dan CAS'a tepki
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, CAS'ın Trabzonspor'un itirazına ret cevabı vermesi sonrası "Adaletsiz bir kurum olduklarını bir kez daha ortaya koydular" ifadelerini kullandı.
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