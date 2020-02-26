Trabzonspor Rizespor mesaisine başladı
Trabzonspor cumartesi günü konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmana Sörloth, Pereira ve Hosseini katılmadı.
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