Trabzonspor liderliğe göz kırpıyor
Trabzonspor liderliğe göz kırpıyor. Bordo-mavililer Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının berabere bitmesiyle beraber, maç eksiğine rağmen bu hafta sonunda zirveye yerleşebilir.
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