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Trabzonspor kafilesi Malatya'da

Trabzonspor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı erteleme karşılaşması için bordo-mavili takımın kafilesi Malatya'ya geldi. 'Fırtına'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

Trabzon'dan saat 14.30'da kalkan uçakla 15.30'da Malatya Havalimanı'na inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle Ndiaye'ye ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Trabzonspor formalarını oyunculara imzalattı. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Trabzonspor kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

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10 Mart 2020 , Salı
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