Todor Nedelev Trabzonspor yolunda

Nedelev ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Trabzonspor, Botev Plovdiv kulübü ile son pürüzleri gidermek için mesai harcıyor.

Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Nedelev'in transferini 1 hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

Her iki kanatta ve forvet arkasında forma giyen Todor Nedelev bu sezon Bulgaristan Ligi'nde görev yaptığı 18 maçta 7 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Sol ayağını etkili kullanan Bulgar futbolcu kupada da 2 gol kaydetti.