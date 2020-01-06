Todor Nedelev Trabzonspor yolunda
Badou Ndiaye'i renklerine bağlayarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'un ikinci hedefi Todor Nedelev. bordo mavililer 26 yaşındaki Bulgar futbolcunun transferinde önemli aşama kaydetti.
Nedelev ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Trabzonspor, Botev Plovdiv kulübü ile son pürüzleri gidermek için mesai harcıyor.
Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Nedelev'in transferini 1 hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
Her iki kanatta ve forvet arkasında forma giyen Todor Nedelev bu sezon Bulgaristan Ligi'nde görev yaptığı 18 maçta 7 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Sol ayağını etkili kullanan Bulgar futbolcu kupada da 2 gol kaydetti.
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