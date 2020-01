TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Hataları azaltmak için çalışıyoruz

Hakem konusu çok hassas bir nokta. Gerçekten gerek bizim ligimiz olsun gerek Avrupa'nın ligleri olsun. Bu arkadaşlar da mümkün olduğunca işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Mutlaka onlar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlardır. Bu anlamda hatalarını görüp bunları söylemeleri bile büyük bir erdemliktir. Bu anlamda Eurolegue'in de çok iyi işler yaptığını söyleyebiliriz.

"KİMSE KASIT ARAMASIN"

Kasıtlı bir şey olmadığı sürece hakemlerimiz dünyanın her yerinde ister istemez hatalar yapıyordur. Bizim hakemlerimiz de zaman zaman hatalar yapıyor mu? Yapıyor. Zaten bunu minimize etmek için profesyonel bir ekip kurduk hakemlerimiz anlamında. Onları daha iyi eğitebilmek, daha iyi tecrübelendirmek açısından çok çalışmalar yapıyoruz. Dediğim gibi zaman zaman bu konularla karşılaşıyor muyuz? Hepimiz karşılaşıyoruz. Ama onlar da dediğim gibi görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Kimse bunun altında kasıt aramasın.

Zaman zaman dediğim gibi hepsi hata yapabiliyor, bizim de amacımız bu hataları minimize edebilmek. Bu biliyorsunuz ülkemizin değil dünyanın artık klasik bir sorunu oldu. Maalesef biz ülke olarak bunu en şiddetli şekilde yaşadığımızı düşünüyoruz. Her mağlubiyetten sonra her branşta en kolay her zaman eleştirilen hakemler olmuştur. O yüzden bunlar bana göre sporda olmaması gereken şeyler. Çünkü o arkadaşlar da bir emek sarf ediyor. Onlar da görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.

Afyon Belediyespor ile ilgili gelen soruya:

Ben hayatım boyunca sosyal medya üzerinden kimseye cevap vermedim. Belediye başkanı gibi birisinin o kurumda olup sosyal medya üzerinden federasyona ve hakemler üzerinde yorum yapması bana göre oturduğu koltuğa yakışmıyor diyebiliriz. Buradan gerek ona gerekse Afyonspor yöneticilerine de söylüyoruz. Sosyal medya üzerinde tartışılacak bir konu değil. Bizim telefonumuz, federasyonumuzun kapısı herkese açıktır. Rahatsız olduğunuz noktalarda gelin beraber tartışalım. Ama hakem arkadaşların da isimlerini vererek hedef göstermek bunlar yakışık almayan şeyler. Bu anlamda Afyon Belediyesi'nin biraz daha dikkat etmesini rica ediyorum. Çünkü bu arkadaşlar da işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Sosyal medya üzerinden onları hedef göstermek güzel şeyler değil. İnşallah bu hatalarından bir an önce vazgeçerler.

Eğer o şehrin belediye başkanı bir rahatsızlığı varsa şuan TBF Başkanı benim, ben temsil ediyorum. Açarsınız telefonunuzu şikayetinizi, rahatsızlığınızı dile getirirsiniz. Sosyal medya üzerinden popûlarizme gerek yok. O yüzden o koltuktaki insanlara bu söylemler yakışmıyor. Biz hakem hatalarını daha aza çekmek için güzel bir ekip kurduk.