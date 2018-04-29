Taraftara sorduk: Galatasaray mı, Beşiktaş mı? – Fotomaç TV
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    Taraftara sorduk: Galatasaray mı, Beşiktaş mı?

    A Spor zorlu Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi sokağın nabzını tuttu... İşte taraftarların kritik derbiyle ilgili tahminleri...

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    29 Nisan 2018, Pazar
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