Taner Karaman: Galatasaray'da taht kavgaları hiç bitmedi, bitmeyecek gibi duruyor
Spor Ajansı'nda Setenay Cankat'ın konukları, Taner Karaman ve Mehmet Emin Uluç oldu. Karaman ve Uluç, Galatasaray'daki seçim gündemini değerlendirdi.
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