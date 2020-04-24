Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan flaş açıklama!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplandı.
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