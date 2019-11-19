Sosa ile 2 yıl daha
2 yıl daha Trabzonspor formasını giyecek Jose Sosa'nın sözleşme detayları belli oldu.
Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın Trabzonspor ile yeni sözleşmesinin detayları belli oldu. Bordo mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun müjdesini verdiği 1+1 yıllık yeni sözleşmeye göre Sosa, 3 milyon 250 bin euro'luk yıllık ücretinden de feragat etti. Arjantinli yıldız yeni sözleşmede garanti ücretinin bonuslarla birlikte 2 milyon 250 bin euro'ya yükseldiği belirtildi.
Bu arada sosa'nın iki yılın sonunda ilk etapta Trabzonspor için Güney Amerika ve Avrupa'da oyuncu izleyeceği belirtildi. Arjantinli yıldızın daha sonra gerekli belgelere sahip olmasıyla birlikte bordo-mavili takımın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alacağı ifade edildi. Sosa'nın ilerleyen yıllarda da Trabzonspor'u çalıştırmayı istediği öğrenildi.
Trabzonspor ile bu sezon çıktığı 10 lig maçında iki gol atan ve bir de asist yapan sosa, rakip kalelere attığı 16 şutta 9 isabet buldu.
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