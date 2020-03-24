Son dakika: Canlı yayında açıkladı! "Takım cuma günü toplanacak"
Son dakika: Maksimum Spor programına telefonla bağlanan, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gül, "Takım cuma günü toplanacak" ifadelerini kullandı.
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