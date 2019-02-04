Shinji Kagawa: "Goller rüya gibi oldu"
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Shinji Kagawa, performansını "goller rüya gibi oldu, biraz şanslıydım" sözleriyle yorumladı.
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