Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

    Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle birlikte yeni teknik direktörü kim olacağı merak konusu. Bu konuya ilişkin Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın flaş bir iddia ortaya attı

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle