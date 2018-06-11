Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle birlikte yeni teknik direktörü kim olacağı merak konusu. Bu konuya ilişkin Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın flaş bir iddia ortaya attı
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