Serdar Sarıdağ: Cocu'yu yönetim değil taraftar gönderdi!
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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