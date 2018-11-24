Serdal Adalı: Hocamızın bugünkü kararları yerindeydi
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    Serdal Adalı: Hocamızın bugünkü kararları yerindeydi

    Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü Kayseri'de oynanan maçta 4-1 mağlup etti. Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar ligin genelinde iki, deplasmanda ise 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Beşiktaş'ın ikinci başkanı Serdal Adalı maç sonrasında açıklamalar yaptı.

    Her iki takımın da birer golünün iptal edildiği mücadelede VAR kararlarına değinen Adalı, "Bize göre VAR yararlı. Bazen sonuçları aleyhimize oluyor. Çok üzerinde tartışılmasını da doğru bulmuyorum, nihayetinde bir karar verilecek." ifadelerini kullandı.

    Şenol Güneş'in performansına da değinen Adalı, sözlerini "Hocamızın bugünkü kararları yerinde oldu. Önemli olan böyle devam etmesi. İnşallah olur" diyerek tamamladı.

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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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