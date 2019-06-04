Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı Galatasaray yolunda... Sarı kırmızılı ekip 29 yaşındaki futbolcu ile ön protokol imzaladı.
Fenerbahçe ile yolları ayrılacağı konuşulan Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oldu. A spor'un haberine göre sarı-lacivertliler kulübün 29 yaşındaki tecrübeli savunmacısı yeni sezon için Galatasaray ile ön protokol imzaladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan flaş Mitroglou kararı!
- Galatasaraylı Onyekuru'dan transfer açıklaması
- İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Tam 9 isim
- Belhanda'dan olay sözler! "En büyük Fenerbahçe..."
- Galatasaraylı Marcao'dan şok Muriç itirafı!
- Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!
- UEFA kulüp sıralamaları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...
- Banega'da Cimbom'a ciddi rakip!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.