A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Konoplyanka transferine dair konuşan Çorlu, "Konoplyanka Fenerbahçe için zor bir transfer" ifadelerini kullandı.