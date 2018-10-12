Savaş Çorlu: Cocu sezon sonuna kadar kalmayacaktır
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi muhabiri Savaş Çorlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Cocu sezon sonuna kadar kalmayacaktır, kaderi elde ettiği sonuçlara bakar." ifadelerini kullandı.
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