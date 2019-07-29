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Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular!

İngiltere'de bir Chelsea taraftarı alkolün etkisiyle metroda takımı için durmaksızın tezahürat yapıp yolcuları rahatsız edince vagon içerisindeki bir şahıs çareyi ayakta durmakta zorlanan taraftarı tam kapı kapanacakken dışarı itmekte buldu. Sarhoş şahsın kız arkadaşı olduğu tahmin edilen kadın ise bu duruma sinirlenerek tepki gösterdi. Endişeli kadın, metro dışında kalan arkadaşına "Tatlım bir sonraki durakta ineceğim, beni bekle" dese de sarhoş taraftar Chelsea tezahüratı yapmaya devam ediyordu...

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29 Temmuz 2019 , Pazartesi
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