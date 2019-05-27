Şampiyonun bayrağı köprülere asıldı
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın sarı-kırmızılı bayrağı, İstanbul ?Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara şok sözler: Fener'den korkuyorsunuz!
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
- Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden
- Galatasaray Altay Bayındır'ı bitirdi
- Fatih Terim akşam istifa etti sabah geri döndü
- Başakşehir'in golünden sonra saha karıştı! İşte o anlar...
- Galatasaray'a milli piyango!
- Mustafa Cengiz'den şampiyonluk itirafı! "İlahi bir el yanımızdaydı"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.